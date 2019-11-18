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Политический кризис в Венесуэле

Уругвай и Мексика подготовили новое предложение по установлению диалога в Венесуэле

Что конкретно предусматривает дорожная карта, не сообщается

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Мексика, Уругвай и страны Карибского сообщества (КАРИКОМ) подготовили дорожную карту для мирного решения кризиса в Венесуэле. Об этом говорится в заявлении МИД Мексики, опубликованном в понедельник.

"Мы согласовали дорожную карту, основанную на четырех этапах, которые были определены Механизмом Монтевидео. Мы передадим ее на рассмотрение различных венесуэльских политических деятелей", - говорится в заявлении. В нем не уточняется, что конкретно предусматривает дорожная карта.

Страны отметили, что "готовы содействовать любой инициативе по установлению диалога, который будет включать всех и основываться на принципе невмешательства" других стран в дела Венесуэлы. Уругвай, Мексика и КАРИКОМ также поблагодарили представителя избранного президента Аргентины Альберто Фернандеса за участие в их встрече и пригласили Буэнос-Айрес присоединиться к Механизму Монтевидео после вступления Фернандеса в должность 10 декабря.

В феврале Уругвай, Мексика и страны КАРИКОМ провели встречу в Монтевидео, на которой была выдвинута инициатива о четырех этапах диалога между правительством и оппозицией Боливарианской республики. Во-первых, речь идет о непосредственном диалоге, то есть об установлении прямого контакта между сторонами в безопасном для них месте. Во-вторых, о самих переговорах, то есть о поиске точек соприкосновения для разработки потенциальных соглашений.

Третий этап, согласно инициативе, заключается в достижении компромисса, то есть подписании соглашений, разработанных в ходе переговоров. Четвертой и заключительной фазой взаимодействия сторон должно стать претворение в жизнь достигнутых договоренностей под контролем международных наблюдателей.

Теги
МексикаУругвайВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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