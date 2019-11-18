Гутерриш надеется на позитивный диалог по правам человека между ООН и властями Китая

ООН, 18 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш надеется на позитивный диалог между верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет и китайскими властями в связи с протестами в Гонконге. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь ООН надеется на позитивный диалог между верховным комиссаром ООН по правам человека и властями КНР, - отметил он. - Его позиция состоит в том, что необходимо уважать территориальную целостность Китая, осудить террористические вылазки, поскольку ничто не может служить для таких действий оправданием. В процессе борьбы с терроризмом и в мерах по предотвращению экстремизма, основанного на насилии, права человека должны полностью соблюдаться. Права каждой группы населения должны уважаться".

На вопрос о том, были ли у генерального секретаря ООН в последнее время какие-либо контакты с властями КНР по ситуации в Гонконге, Дюжаррик ответил, что у него нет информации о таких контактах.

В начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против намерения властей принять законопроект об экстрадиции, позволявший выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв законопроекта, сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать антиправительственные выступления. Они сопровождаются насилием, блокированием дорог, поджогами и актами вандализма.