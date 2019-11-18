Госсекретарь США отправится 20-21 ноября в Брюссель на встречу глав МИД стран НАТО

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео отправится 20-21 ноября в Брюссель на встречу министров иностранных дел стран НАТО. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Госдепартамента.

"Он встретится с союзниками по НАТО и генеральным секретарем [Йенсом Столтенбергом] в преддверии декабрьской встречи руководства НАТО в Лондоне, чтобы обсудить важные результаты работы, в том числе распределение взносов в бюджет и коллективную оборону. Делегация [которую возглавляет Помпео] также обсудит продолжение сотрудничества между членами НАТО с целью противостояния возникающим угрозам в области безопасности, таким как терроризм и энергетическая безопасность", - говорится в заявлении.