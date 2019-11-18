Командующий США заявил, что процесс модернизации стратегических сил страны нужно ускорить

НЬЮ-ЙОРК, 19 ноября. /ТАСС/. США необходимо быстрее осуществлять модернизацию своих стратегических сил. Об этом заявил в понедельник новый глава Стратегического командования США вице-адмирал Чарльз Ричард на брифинге на базе Оффат (штат Небраска). Трансляция из нового Центра управления имени генерала Куртиса Лемэя шла на сайте Министерства обороны США.

"Проблема номер один для нас состоит в том, чтобы действовать быстрее, - сказал он в ответ на просьбу назвать главную проблему для Стратегического командования. - Наша страна ранее могла действовать гораздо быстрее для того, чтобы добиться поставленных целей. В условиях соперничества нам необходимо опережать противников. Именно это я и подчеркиваю: нужно действовать быстрее".

"Мы живем в период соперничества, - отметил новый командующий Стратегическим командованием США. - Мы сейчас сталкиваемся с угрозами, которых не встречалось нам на протяжении десятилетий. Необходимо встречать эти вызовы лицом к лицу, и тогда мы найдем правильные ответы на то, как действовать в меняющихся условиях".

Он отметил, что новое здание Центра управления имени генерала Куртиса Лемэя - "один из самых комплексных объектов в мире". "Мы определили очень жесткие условия для функционирования этого центра", - добавил он, отметив, что испытания различных компонентов центра будет продолжаться.

Стратегическое командование США со штаб-квартирой на базе Оффат (штат Небраска) было создано в 1992 году вместо Стратегического командования ВВС США и объединяет стратегические ядерные силы, средства ПРО и космические силы.