Власти Мексики оценивают возможность признания и.о. президента Боливии

МЕХИКО, 18 ноября. /ТАСС/. Мексиканские власти думают над тем, признают они или нет переходное правительство Боливии во главе с и.о. президента Жанин Аньес. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции глава латиноамериканского государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

"Это процесс, ситуация получает оценку, вопрос находится в ведении министерства иностранных дел, - сказал мексиканский лидер. - Я не знаю, сколько [стран] признали или не признали [Аньес], мы не торопимся, и решение будет принято в свое время". Ранее мексиканские официальные лица называли ситуацию в Боливии государственным переворотом.

В южноамериканской стране 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, победу на них одержал Моралес, на тот момент занимавший пост главы государства. Его главный соперник, экс-президент Карлос Меса заявил, что не признает это решение. После оглашения результатов волеизъявления сторонники Месы организовали акции протеста, в стране начались беспорядки.

Армия, оппозиция и профсоюзы потребовали от Моралеса уйти в отставку. Он объявил о ней 10 ноября, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера, а также несколько министров и ряд парламентариев.

Моралес 12 ноября прибыл в Мексику, где ему было предоставлено политическое убежище. Позднее в тот же день второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес объявила, что берет на себя исполнение обязанностей президента.