Милорад Додик рассказал о состоянии здоровья Вучича

Додик пожелал своему коллеге беречь себя: "Я желаю ему доброго здоровья, думаю, ему нужно немного пересмотреть свои обязанности, это человек, который много работает, изнуряет себя и мало отдыхает, или как говорят у нас в народе мало считается с собой".

"Я разговаривал с ним, знаю, что он уже работает в полную силу. Мы увидимся с ним во вторник в Белграде, мы продолжим переговоры и ту работу, ради которой нас избрали. Я уверен, что этот случай связан исключительно с усталостью, и необходима реабилитация в некотором смысле. Но все в порядке, совершенно точно", - заявил он.

БАНЯ-ЛУКА, 19 ноября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Состояние здоровья президента Сербии Александара Вучича в порядке, он вернулся к работе. Об этом ТАСС рассказал в понедельник сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Госпитализация

Президент Сербии Александар Вучич был госпитализирован в пятницу в Военно-медицинскую академию (ВМА) в Белграде из-за кардиоваскулярных проблем. В понедельник сербский лидер выписался из больницы. Сообщается, что состояние президента стабильное, и он отправлен домой.

Ранее советница президента по СМИ Сузана Васильевич сообщила, что он "чувствует себя немного лучше", прошедшие два дня он провел на аппаратах. Васильевич рассказала, что сербский лидер любые болезни переносит на ногах, однако на этот раз ситуация была настолько серьезной, что он сам обратился за помощью. Беспокойство здоровьем Вучича выразили многие мировые политики от Эманюэля Макрона до Ангелы Меркель, сообщила советница.

Комментируя слухи о том, что причиной приступа стали острые вопросы прозападных журналистов в пятницу на церемонии открытия улиц Николая Кравцова и Вудро Вильсона, Васильевич заявила, что "президент всегда до конца отвечает на самые острые вопросы". По ее словам, поведение журналиста американского канала N1 было непристойным, он пришел на конференцию неподготовленным с единственным намерением спровоцировать президента.

По свидетельству корреспондента ТАСС, присутствовавшего на мероприятии, пресс-подход Вучича продолжался около 50 минут. Перед этим он обошел новые улицы и поиграл в настольный теннис, сказав во время игры, что "ему тяжело". Общение с журналистами носило острый характер, они постоянно стремились перебить сербского лидера. Сам Вучич насчитал за одной из журналисток 26 попыток перебить его во время ответа на вопрос.

Общение с прессой никак не контролировалось пресс-службой, вопросы задавали те репортеры, кто кричал громче. Так, некоторые прозападные СМИ задали по пять-шесть вопросов, тогда как до основной массы журналистов, соблюдающих нормы профессиональной этики, очередь вообще не дошла. Вучич отвечал на острые вопросы увлеченно и с юмором, парируя и опровергая аргументы собеседников. Главной темой конференции стали обвинения в адрес отца министра МВД Сербии Небойши Стефановича в причастности к торговле оружием и коррупции.

Опасность для жизни

Как ранее сообщил министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар, жизнь сербского лидера была под угрозой, однако врачи ВМА спасли его. По словам министра, у Вучича небольшие хронические проблемы с сердцем, но в пятницу вечером произошло серьезное ухудшение состояния, и он решил обратиться к врачам. Доктора оценили, что жизнь президента в опасности. Сотрудники ВМА срочно предприняли необходимые меры, а организм президента хорошо отреагировал на терапию.

В настоящее время врачи предписывают президенту уменьшить нагрузку для полного восстановления. Лончар поблагодарил медиков за их работу, подчеркнув их высокий профессионализм.

Ранее Вучич сообщил, что вернется к выполнению обязанностей в понедельник, 18 ноября.