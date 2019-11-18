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ЕС считает незаконной поселенческую деятельность Израиля на палестинских территориях

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. ЕС продолжает считать незаконным строительство Израилем поселений на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини.

"Позиция Европейского союза в отношении политики Израиля по строительству поселений на оккупированной палестинской территории ясна и остается неизменной: вся [данная] поселенческая деятельность является незаконной в соответствии с международным правом и подрывает жизнеспособность решения [палестино-израильского конфликта на основе принципа] двух государств и перспективы прочного мира, как это было подтверждено резолюцией 2334 Совета Безопасности ООН", - отмечается в заявлении.

В понедельник госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон больше не считает, что израильские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушают международное право. В Израиле приветствовали данное решение. В Палестине заявили, что администрация США не уполномочена отменять международные резолюции, касающиеся еврейских поселений.

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