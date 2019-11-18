Генсек ОБСЕ на фоне протестов в Грузии призвал все стороны разрешить ситуацию через диалог

ТАСС, 19 ноября. Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер заявил в понедельник, что с озабоченностью наблюдает за ситуацией вокруг протестов в Грузии, призвав представителей власти и оппозиции решать все споры через мирный диалог.

"С озабоченностью слежу за ситуацией в Грузии", - написал он на своей странице в Twitter. "Надеюсь, что все стороны смогут гарантировать мирный протест и достичь прогресса через диалог и уважение правовых норм", - подчеркнул он.

Причиной волны митингов в Тбилиси послужил провал голосования в парламенте 14 ноября по поводу проведения в стране парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе. Для этого необходимо было внести изменения в конституцию, что требует поддержки 113 депутатов из 150. В ходе голосования изменения поддержал лишь 101 депутат. В основном при голосовании воздержались мажоритарные депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Участники протеста винят в случившемся председателя правящей партии Бидзину Иванишвили, который анонсировал в июне переход от смешанной системы выборов к пропорциональной. Очередные выборы в парламент Грузии должны состояться в октябре 2020 года.