Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация на Корейском полуострове

Пхеньян заявил о невозможности переговоров с США при сохранении враждебности к КНДР

Северокорейские власти отметили, что им некуда спешить и они не будут садиться за стол переговоров с Вашингтоном, прибегающим к уловкам

ПХЕНЬЯН, 19 ноября. /ТАСС/. КНДР заявила о невозможности проведения новых переговоров с США до тех пор, пока Вашингтон полностью не откажется от своей враждебной политики в отношении Пхеньяна. Об этом говорится в комментарии председателя комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ким Ён Чхоля, текст которого опубликовало во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"США при каждом удобном случае рассуждают о переговорах по денуклеаризации, но о них не может быть и речи до тех пор, пока полностью и необратимо не будет отменена враждебная политика США в отношении КНДР - коренная причина ядерного вопроса на Корейском полуострове, - подчеркивается в комментарии. - Нам некуда спешить и мы не намерены садиться за стол переговоров с США, прибегающими к уловкам, как сейчас".

По словам Ким Ён Чхоля, недавнее решение министерства обороны США о переносе совместных военных учений с Южной Кореей не является для КНДР достаточной мерой. "Мы требуем от США отказаться от участия в совместных военных учениях с Южной Кореей или навсегда прекратить проведение этих учений, - подчеркнул он. - Перенос учений на более поздний срок не обеспечит мир и безопасность на Корейском полуострове и не поможет дипломатическим усилиям для решения этого вопроса".

По мнению Ким Ён Чхоля, дальнейшее обсуждение вопроса денуклеаризации Корейского полуострова может состояться только после "создания доверия между КНДР и США и полного устранения угроз, препятствующих безопасности и развитию народной республики". "США не должны мечтать о переговорах по денуклеаризации, пока они не откажутся от враждебной политики в отношении КНДР", - резюмировал Ким Ён Чхоль.

Ранее президент США Дональд Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын на встрече 30 июня в Пханмунджоме договорились возобновить на рабочем уровне переговоры по денуклеаризации, которые были приостановлены после безрезультатного завершения саммита двух лидеров в Ханое в феврале этого года. В соответствии с этой договоренностью 5 октября представители США и КНДР встретились в Стокгольме для обсуждения перспектив нормализации двусторонних отношений, но наладить диалог не удалось. Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале консультаций и посоветовал американской стороне лучше обдумать свою позицию, при этом в Госдепартаменте США не согласились с такой оценкой и назвали встречу конструктивной.

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуострове
Реклама на ТАСС
Палестино-израильский конфликт
Помпео: США пересмотрели позицию прошлых администраций по поселениям на Западном берегу
Госсекретарь США отметил, что официальные заявления американских властей касательно поселенческой деятельности Израиля в течение десятилетий были непоследовательными
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС