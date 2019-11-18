Пхеньян заявил о невозможности переговоров с США при сохранении враждебности к КНДР

ПХЕНЬЯН, 19 ноября. /ТАСС/. КНДР заявила о невозможности проведения новых переговоров с США до тех пор, пока Вашингтон полностью не откажется от своей враждебной политики в отношении Пхеньяна. Об этом говорится в комментарии председателя комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ким Ён Чхоля, текст которого опубликовало во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"США при каждом удобном случае рассуждают о переговорах по денуклеаризации, но о них не может быть и речи до тех пор, пока полностью и необратимо не будет отменена враждебная политика США в отношении КНДР - коренная причина ядерного вопроса на Корейском полуострове, - подчеркивается в комментарии. - Нам некуда спешить и мы не намерены садиться за стол переговоров с США, прибегающими к уловкам, как сейчас".

По словам Ким Ён Чхоля, недавнее решение министерства обороны США о переносе совместных военных учений с Южной Кореей не является для КНДР достаточной мерой. "Мы требуем от США отказаться от участия в совместных военных учениях с Южной Кореей или навсегда прекратить проведение этих учений, - подчеркнул он. - Перенос учений на более поздний срок не обеспечит мир и безопасность на Корейском полуострове и не поможет дипломатическим усилиям для решения этого вопроса".

По мнению Ким Ён Чхоля, дальнейшее обсуждение вопроса денуклеаризации Корейского полуострова может состояться только после "создания доверия между КНДР и США и полного устранения угроз, препятствующих безопасности и развитию народной республики". "США не должны мечтать о переговорах по денуклеаризации, пока они не откажутся от враждебной политики в отношении КНДР", - резюмировал Ким Ён Чхоль.

Ранее президент США Дональд Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын на встрече 30 июня в Пханмунджоме договорились возобновить на рабочем уровне переговоры по денуклеаризации, которые были приостановлены после безрезультатного завершения саммита двух лидеров в Ханое в феврале этого года. В соответствии с этой договоренностью 5 октября представители США и КНДР встретились в Стокгольме для обсуждения перспектив нормализации двусторонних отношений, но наладить диалог не удалось. Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале консультаций и посоветовал американской стороне лучше обдумать свою позицию, при этом в Госдепартаменте США не согласились с такой оценкой и назвали встречу конструктивной.