В Китае заявили, что суды Гонконга не имеют права рассматривать конституционность законов

ПЕКИН, 19 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель комитета по законодательству Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган КНР) Цзан Тевэй раскритиковал решение Верховного суда Гонконга о признании запрета на ношение масок участниками протестных акций неконституционным. Как сообщило во вторник Центральное телевидение Китая, только национальный парламент может рассматривать конституционность тех или иных норм.

"Решение Верхового суда Сянгана (китайское название Гонконга - прим. ТАСС) серьезно ослабило власть главы администрации и правительства города и не соответствует соответствующим положениям Основного закона Сянгана, а также решениям ПК ВСНП", - приводит его слова телеканал.

"Некоторые члены ВСНП выразили серьезную неудовлетворенность этим, а комитет по законодательству и труду ПК ВСНП выразил в связи с этим серьезную озабоченность", - указал он.

"Мы полагаем, что законодательная база Сянгана определяется Основным законом этого специального административного района и Конституцией. По этой причине соответствие Основному закону Сянгана может определяться только решениями ПК ВСНП, ни один другой институт не имеет полномочий оценивать такие нормы или выносить решения по ним", - подчеркнул представитель высшего законодательного органа КНР.

Запрет на ношение масок

Верховный суд Гонконга в понедельник признал неконституционным решение местных властей о введении запрета на ношение масок участниками протестных акций. Как сообщила газета South China Morning Post, судья назвал нововведение "несоответствующим Основному закону", выполняющему роль конституции этого специального административного района Китая. Тем самым суд удовлетворил иск, поданный группой из 25 оппозиционных законодателей. Они пытались оспорить решение главы гонконгской администрации Кэрри Лам запретить ношение масок во время демонстраций и публичных мероприятий. Данный указ вступил в силу с 5 октября и был призван снизить накал общественных беспорядков в мегаполисе, охваченном массовыми протестами.

Распоряжение о масках было принято без согласования с законодательным советом в рамках специального закона о мерах при чрезвычайном положении, который был разработан еще в английские колониальные времена в 1922 году. Он наделяет главу администрации Гонконга полномочиями принимать любые меры по своему усмотрению в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, представляющих угрозу обществу. Сообщалось, что нарушение запрета может повлечь за собой тюремное заключение сроком до одного года и штраф в размере 25 тыс. гонконгских долларов ($3,2 тыс. США).

В начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв законопроекта, многие сторонники оппозиции из числа студенческой молодежи выражают готовность продолжать свои акции. Многие из них совершают акты вандализма, чинят погромы на станциях метро, кидают в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью. При этом идентифицировать зачинщиков беспорядков сложно, поскольку все они продолжают скрывать лица масками.