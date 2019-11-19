В израильской армии сообщили, что на Голанских высотах сработали сирены воздушной тревоги

ТАСС, 19 ноября. Сирены воздушной тревоги прозвучали во вторник на территории Голанских высот, предупреждая местных жителей о возможных ракетных обстрелах. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля на своей странице в Twitter.

"Сирены звучат на Голанских высотах", - говорится в сообщении. Подробности пока не приводятся.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году парламент Израиля принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке был провозглашен израильский суверенитет над этой территорией. Аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.