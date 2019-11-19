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В израильской армии сообщили, что на Голанских высотах сработали сирены воздушной тревоги

Подробности пока не приводятся

ТАСС, 19 ноября. Сирены воздушной тревоги прозвучали во вторник на территории Голанских высот, предупреждая местных жителей о возможных ракетных обстрелах. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля на своей странице в Twitter.

"Сирены звучат на Голанских высотах", - говорится в сообщении. Подробности пока не приводятся.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году парламент Израиля принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке был провозглашен израильский суверенитет над этой территорией. Аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.

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Израиль
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