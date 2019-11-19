Власти Боливии пообещали обеспечить выезд в Мексику 24 политикам из партии Моралеса

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 ноября. /ТАСС/. Временное правительство Боливии гарантирует безопасный выезд из страны в Мексику 24 политикам из партии "Движение к социализму", лидером которой является экс-президент Эво Моралес. Об этом сообщила в понедельник глава МИД республики Карен Лонгарик, назначенная на эту должность временным главой государства Жанин Аньес.

"Посол Мексики в Боливии передала нам ноту, чтобы получившие политическое убежище могли выехать из страны и вылететь в Мексику. Мы займемся этим в ближайшие дни", - приводит ее слова газета El Deber.

Лонгарик сказала, что не может разглашать имена получивших убежище, но отметила, что речь идет о "высокопоставленных политиках из "Движения к социализму".

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, победу на них одержал действующий на тот момент глава государства Эво Моралес. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления в стране начались акции протеста и забастовки.

Армия, оппозиция и профсоюзы призвали Моралеса уйти в отставку. 10 ноября он заявил, что покидает пост президента, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. 12 ноября Моралес прибыл в Мексику, власти которой предоставили ему политическое убежище. В этот же день второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес объявила, что берет на себя обязанности президента. Конституционный суд подтвердил законность передачи власти.