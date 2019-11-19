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Помпео обсудил с президентом Афганистана освобождение трех главарей талибов

Ранее Ашраф Гани подтвердил, что из тюрьмы выпустили авторитетных командиров "Сети Хаккани" Хаджи Мали Хана, Хафиза Рашида и Анаса Хаккани, родного брата одного из главарей "Талибана"

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил в телефонном разговоре с президентом Афганистана Ашрафом Гани ситуацию с освобождением трех главарей экстремистской организации "Сеть Хаккани", связанной с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Госдепартамента США.

Глава американской дипломатии и афганский лидер обсудили "шаги, которые необходимо предпринять для того чтобы выполнить решение президента Гани об освобождении трех задержанных высокопоставленных представителей "Талибана". "Госсекретарь Помпео выразил поддержку решению президента Гани и пообещал тесно работать сообща для противостояния насилию в случае, если решение президента не приведет к ожидаемым результатам", - говорится в заявлении.

На прошлой неделе президент Афганистана подтвердил, что из тюрьмы были выпущены авторитетные командиры "Сети Хаккани" Хаджи Мали Хан, Хафиз Рашид и Анас Хаккани, родной брат одного из главарей "Талибана". Условием их освобождения стала передача властям двух иностранных граждан, удерживаемых талибами. Речь идет о двух профессорах, американце и австралийце, которые были захвачены в заложники боевиками в августе 2016 года в Американском университете в Кабуле.

Руководитель Центра информации и прессы правительства страны Фироз Баша заявил, что освобожденные главари "Талибан" больше не будут принимать участия в боевых действиях против правительственных сил и покинут территорию Афганистана. По его словам, международные партнеры заверили афганское правительство, что освобожденные боевики "больше не вернутся на поля сражений, отправятся в Катар и останутся на территории этого эмирата".

Теги
АфганистанСШАГани, АшрафПомпео, Майкл (Майк)
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