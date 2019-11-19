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СМИ: в Турции выдали ордер на задержание 133 военных по подозрению в причастности к путчу

Среди подозреваемых 82 человека являются действующими военными, отмечает телеканал NTV

АНКАРА, 19 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Измира выдала ордер на задержание 133 турецких военнослужащих в рамках операции против членов "террористической организации фетхуллахистов" (FETO), которую Анкара обвиняет в организации попытки переворота в июле 2016 года. Об этом сообщает во вторник телеканал NTV.

По его данным, силовики проводят антитеррористическую операцию одновременно в 44 провинциях республики. Среди подозреваемых 82 человека являются действующими военными.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тысяч получили ранения. В подготовке переворота Анкара обвиняет исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и связанную с ним FETO.

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Турция
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