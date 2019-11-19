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Кризис на Украине

Хайко Маас заявил, что сейчас лучшая возможность для урегулирования конфликта на Украине

По словам главы МИД Германии, движения в сторону урегулирования кризиса на востоке Украины связаны, в том числе, с действиями Владимира Зеленского

БЕРЛИН, 19 ноября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает, что сейчас открылась лучшая возможность для того, чтобы сделать решающие шаги на пути урегулирования конфликта на Украине. Об этом он заявил во вторник журналистам в Берлине перед отлетом в Киев, где у него запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и главой МИД Вадимом Пристайко.

"У нас сейчас лучшая возможность, чего не было с давних пор, чтобы, наконец, сделать решающие шаги на пути к решению кризиса. Поэтому я хочу прозондировать с президентом Зеленским и его правительством, какие препятствия нужно еще устранить на этом пути, а также где мы можем продолжить прогресс последних недель", - подчеркнул Маас.

Глава МИД считает, что "после долгого затишья, наконец, снова происходит движение в урегулировании конфликта на востоке Украины", что, в том числе, связано с действиями президента Зеленского.

"Разведение сил в Петровском, Золотом и Станице Луганской принесло облегчение тысячам людей, но до тех пор, пока перемирие ежедневно нарушается сотни раз, ситуация остается для населения невыносимой", - отметил Маас. "В этой связи разведение сил, которое было достигнуто посредством тяжелой, кропотливой дипломатической работы, должно стать реальностью как можно скорее на всей линии соприкосновения", - заявил он.

Маас подчеркнул, что Германия и Франция будут по мере их возможностей поддерживать Украину в этих усилиях. Он напомнил, что "время не терпит в свете наступления зимы".

Изначально германский министр собирался посетить Харьков и линию соприкосновения, но, как заявил накануне ТАСС источник в МИД ФРГ, из-за погодных условий отказался от этих планов.

Теги
УкраинаГерманияКризис на УкраинеМаас, Хайко
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