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Премьер Белоруссии заявил, что тумана в отношениях Москвы и Минска нет

ГОРКИ, 19 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что в отношениях России и Белоруссии "нет тумана".

"Дмитрий Анатольевич, когда самолет приземлился в аэропорту, был очень сильный туман. Я когда спускался, даже немного неловко себя почувствовал", - сказал Румас на заседании совета министров Союзного государства.

"Это не наши проделки", - пошутил в ответ премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Но когда уже подъезжали к Горкам, то туман рассеялся, а наша двусторонняя встреча показала, что тумана у нас в отношениях совсем нет", - отметил Румас.

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