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Внешнеполитическая служба ЕС призвала к немедленному прекращению насилия в Ливии

Сторонам конфликта следует вернуться к политическому процессу под эгидой ООН, отметили в Брюсселе
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ТАСС, 19 ноября. Все стороны конфликта в Ливии должны немедленно прекратить насилие в стране. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении внешнеполитической службы ЕС в свете авиаудара по фабрике близ Триполи.

"Эта атака, как и предыдущие нападения, нацеленные на территории с гражданским населением в Триполи и его окрестностях, говорит о срочной необходимости принятия политического решения и напоминает, что ливийский кризис не может быть решен военным путем. Все стороны должны немедленно прекратить насилие и вернуться к политическому процессу под эгидой ООН", - приводятся в документе слова представителя службы.

Теги
ЛивияЛивия: исламисты против армии
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