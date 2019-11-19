Внешнеполитическая служба ЕС призвала к немедленному прекращению насилия в Ливии

ТАСС, 19 ноября. Все стороны конфликта в Ливии должны немедленно прекратить насилие в стране. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении внешнеполитической службы ЕС в свете авиаудара по фабрике близ Триполи.

"Эта атака, как и предыдущие нападения, нацеленные на территории с гражданским населением в Триполи и его окрестностях, говорит о срочной необходимости принятия политического решения и напоминает, что ливийский кризис не может быть решен военным путем. Все стороны должны немедленно прекратить насилие и вернуться к политическому процессу под эгидой ООН", - приводятся в документе слова представителя службы.