В Верховную раду внесли законопроект, разрешающий украинцам менять отчество

КИЕВ, 19 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов Верховной рады от партии "Слуга народа" внесла на рассмотрение парламента законопроект, позволяющий украинцам поменять отчество. На сайте Рады отмечается, что документ получен для ознакомления во вторник.

В объяснительной записке говорится, что нынешнее законодательство позволяет свободно менять имя и фамилию, но не предусматривает права на смену отчества по своему усмотрению.

"Это нарушает 21 и 22 статьи конституции", - считают авторы проекта закона.

Кроме этого, отмечают депутаты, Европейский суд по правам человека в деле "Гарнага против Украины" в 2013 году постановил, что положения законодательства Украины, регулирующие вопросы смены отчества, сформулированы нечетко.

"С целью выполнения указанного решения Европейского суда по правам человека и недопущения аналогичного нарушения в будущем есть необходимость внести изменения в законодательство Украины, а именно в статью 295 Гражданского кодекса и ст. 149 Семейного кодекса", - говорится в записке.

В 2016 году парламент принял в первом чтении законопроект, который разрешал менять отчество. До второго чтения документ не дошел. В октябре 2019 года новоизбранная Рада отклонила проект документа. И вот теперь 13 депутатов от фракции "Слуга народа" вновь внесли на рассмотрение Рады такой законопроект.