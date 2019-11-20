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Глава МИД Эстонии не видит перспектив для ратификации пограндоговора с Россией

Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония не должна отказываться от принципов Тартуского мирного договора

ТАЛЛИН, 20 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил в четверг, что ратификация договора о границе между этой республикой и РФ в данный момент не имеет перспектив из-за разногласий по Тартускому мирному договору.

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"Эстония ради ратификации пограничного договора с Россией не должна отказываться от принципов Тартуского мирного договора", - сказал он в эфире Vikerraadio.

"С ним [с договором] связано понимание о нашей незаконной аннексии, восстановлении независимости государства, а не создании нового государства, - сказал министр. - Для нас с точки зрения построения государства это концептуальное понимание своего государства, своего прошлого".

"С учетом увязки Россией пограничного договора с политическими условиями перспектив ратификации пограничного договора парламент Эстонии не видит", - резюмировал глава МИД.

Отношение к Тартускому договору

В мае премьер-министр Эстонии Юри Ратас, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, заявил, что Эстония признает существующую границу с РФ. Он добавил, что, хотя Тартуский мирный договор "очень важен для Эстонии", "мы живем в 2019 году и должны понимать реальность и наши приоритеты сегодня".

Ранее глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме заявил, что Россия до сих пор не вернула Эстонии 5,2% территории. Хельме добавил, что Эстония готова ждать разрешения этого вопроса в рамках международного права. Как пояснил ранее ТАСС российский дипломатический источник, территории, о которых, вероятно, говорит Хельме, включают Ивангород, а также часть Печорского района. По условиям Тартуского договора, заключенного между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года, эти земли принадлежали Эстонии, но после ее вхождения в состав СССР в 1940 году указанные территории отошли РСФСР.

Российский МИД неоднократно указывал, что Тартуский мирный договор утратил силу после вхождения Эстонии в состав СССР.

Юридически эстонско-российской границы пока не существует. Соответствующий договор, подписанный в феврале 2014 года главами МИД Эстонии и РФ, отправлен на ратификацию в парламенты обеих стран.

Теги
ЭстонияРоссия
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