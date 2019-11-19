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Дело Ассанжа и WikiLeaks

В WikiLeaks заявили, что сосредоточат усилия на борьбе против экстрадиции Ассанжа в США

Ранее шведский прокурор сообщила о решении прекратить предварительное расследование в отношении основателя организации

ЛОНДОН, 19 ноября. /ТАСС/. Решение шведской прокуратуры закрыть предварительное расследование в отношении основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа позволит его адвокатам сосредоточить усилия на борьбе против его экстрадиции в США. Об этом сообщил во вторник в Twitter главный редактор Wikileaks, исландский журналист Кристинн Храфнсон.

"Давайте теперь сконцентрируемся на той угрозе, о которой Ассанж предупреждал долгие годы - [угрозе] агрессивного преследования со стороны Соединенных Штатов и угрозе, которую это представляет для первой поправки [к конституции США, которая гарантирует свободу слова]", - написал Храфнсон.

Во вторник шведский прокурор Ева-Мари Перссон сообщила о решении прекратить предварительное расследование в отношении Ассанжа. Она назвала доказательную базу по данному делу "недостаточной и не соответствующей требованиям, которые предъявляет Верховный суд, чтобы доказать вину подозреваемого".

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Дело Ассанжа и WikiLeaks
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