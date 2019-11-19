В Тбилиси опровергли причастность задержанного в Южной Осетии врача к вооруженным силам

ТБИЛИСИ, 19 ноября. /ТАСС/. Известный грузинский врач Важа Гаприндашвили, который был задержан цхинвальскими властями и обвинен в участии в августовских событиях 2008 года, никогда не числился в рядах вооруженных сил. Об этом во вторник сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Министерства обороны Грузии.

"Важа Гаприндашвили никогда не работал ни в Военном госпитале, ни в оборонном ведомстве, вообще", - сказал сотрудник пресс-службы Минобороны.

Между тем, дочь врача Ирина Гаприндашвили сообщила корреспонденту ТАСС, что во время августовских событий ее отец находился в Тбилиси в Национальной медицинской клинике имени Гудушаури и лечил двух российских летчиков, которых сбили грузинские военные в ходе конфликта. "Важа Гаприндашвили в то время работал в клинике Гудушаури и лечил всех, вне зависимости от национальности. Между прочим, те двое русских летчиков, которых сбила грузинская сторона, были его пациентами. После выздоровления при посредничестве посольства Швейцарии их вывели за пределы нашей страны и передали России", - сказала она.

Гаприндашвили задержали на прошлой неделе в окрестностях села Орчосани Ахалгорского (Ленингорского) района. Он обвиняется в незаконном пересечении границы. Суд Южной Осетии арестовал его на два месяца.

Свою обеспокоенность по поводу задержания Гаприндашвили, который является председателем Союза травматологов и ортопедов Грузии, в пятницу выразило Объединение медицинских ассоциаций Грузии. КГБ Южной Осетии в понедельник сообщило, что Гаприндашвили принимал активное участие в событиях августа 2008 года в качестве военного врача.