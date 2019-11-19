Опрос: британские консерваторы увеличили отрыв от лейбористов

ЛОНДОН, 19 ноября. /ТАСС/. Британская правящая Консервативная партия увеличила до 18% отрыв от оппозиционной Лейбористской партии в преддверии досрочных парламентских выборов, намеченных на 12 декабря. Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный компанией Kantar, результаты которого во вторник опубликовало агентство Reuters .

О поддержке консерваторов заявили 45% респондентов, что на 6% больше, чем собирались проголосовать за тори шесть дней назад, когда компания проводила предыдущее социологическое исследование по этой теме. 27% опрошенных - столько же, сколько и во время прошлого опроса - заявили о готовности отдать свой голос лейбористам, 16% - "Либеральным демократам" и всего 2% - Партии Brexit, поддержка которой рухнула сразу на 7%.

"Очень большой прирост поддержки консерваторов с момента нашего последнего опроса практически полностью произошел за счет Партии Brexit", - прокомментировала Kantar результаты собственного исследования. Ранее лидер Партии Brexit Найджел Фараж сообщил, что представители возглавляемой им политической силы на декабрьских выборах не будут противостоять кандидатам от Консервативной партии, которые одержали победу в 317 избирательных округах на выборах в 2017 году.

С помощью досрочных выборов премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон намерен вывести из тупика процесс согласования сделки о Brexit. Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, а затем и на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку. Сменивший ее Джонсон настаивал на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее, но из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit - до 31 января 2020 года. ЕС предоставил ее Лондону.