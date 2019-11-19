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Участники митинга в Тбилиси запланировали новый пикет у парламента

Оппозиция пообещала "омрачать жизнь властям" каждую неделю

ТБИЛИСИ, 19 ноября. /ТАСС/. Участники митинга в Тбилиси, которые требуют проведения внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе, проведут 25 ноября масштабную акцию протеста на проспекте Руставели, после которой вновь пикетируют входы в парламент. Об этом во вторник заявил один из организаторов демонстраций Шота Дигмелашвили, выступая на митинге.

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"Мы обязательно обеспечим проведение пропорциональных выборов. Вы нас вчера разогнали, однако в понедельник тут состоится большое собрание, вновь будет пикет, и вам вновь придется нас разогнать. Каждую неделю тут будут пикеты. Во вторник сессия (парламента - прим. ТАСС) не состоится, если депутаты захотят войти в парламент, то сначала грузинская полиция должна будет пойти против грузинского народа и отодвинуть нас. Каждую неделю мы вам будем омрачать жизнь", - сказал Дигмелашвили, обращаясь к властям.

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ГрузияПолитическая ситуация в Грузии
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