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Акции протеста в Иране

Amnesty International: в акциях протеста в Иране погибли более 100 человек

Собранная информация показывает ужасающую картину незаконных убийств, отмечается в сообщении организации

ЛОНДОН, 19 ноября. /ТАСС/. Правозащитная организация Amnesty International выступила во вторник с утверждением, что за последние дни в двух десятках иранских городов в столкновениях полиции с участниками протестных акций из-за повышения цен на топливо погибли не менее 106 человек.

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"По сообщениям, которые мы получили, по меньшей мере 106 протестующих были убиты в Иране в 21 городе. Проверенные видеозаписи, свидетельские показания очевидцев и информация, собранная от активистов за пределами Ирана, показывают ужасающую картину незаконных убийств со стороны иранских сил безопасности", - утверждается в Twitter Amnesty International.

Официальных комментариев иранских властей в сообщении не приводится.

Теги
ИранАкции протеста в Иране
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