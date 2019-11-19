Amnesty International: в акциях протеста в Иране погибли более 100 человек

ЛОНДОН, 19 ноября. /ТАСС/. Правозащитная организация Amnesty International выступила во вторник с утверждением, что за последние дни в двух десятках иранских городов в столкновениях полиции с участниками протестных акций из-за повышения цен на топливо погибли не менее 106 человек.
"По сообщениям, которые мы получили, по меньшей мере 106 протестующих были убиты в Иране в 21 городе. Проверенные видеозаписи, свидетельские показания очевидцев и информация, собранная от активистов за пределами Ирана, показывают ужасающую картину незаконных убийств со стороны иранских сил безопасности", - утверждается в Twitter Amnesty International.
Официальных комментариев иранских властей в сообщении не приводится.