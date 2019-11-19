Моралес считает, что новые власти Боливии планируют распустить парламент

ТАСС, 19 ноября. /ТАСС/. Новое правительство Боливии, назначенное исполняющей обязанности президента страны Жанин Аньес, намерено распустить национальный парламент. С таким утверждением выступил экс-глава государства Эво Моралес, получивший убежище в Мексике.

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"Правительство путчистов <...> планирует закрыть Многонациональную законодательную ассамблею (парламент страны - прим. ТАСС)", - написал он во вторник в Twitter. Большинство мест в парламенте Боливии принадлежит сторонникам Моралеса.

По словам экс-главы государства, площадь Мурильо в Ла-Пасе, на которой расположено здание законодательного органа, окружена военной техникой. Он считает, что происходящее соответствует "прежнему стилю диктаторских режимов".