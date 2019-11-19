Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Боливии

Парламент Боливии перенес заседание, созванное для обсуждения политического кризиса

Одной из тем обсуждения должны были стать новые выборы главы государства

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 ноября. /ТАСС/. Председатель Палаты сенаторов парламента Боливии Ева Копа приняла решение перенести заседание, созванное для обсуждения политического кризиса в стране. Об этом говорится в заявлении спикера, опубликованном во вторник.

На эту тему
Боливия без Моралеса. Почему никто пока не смог успокоить волнения в этой стране

"Сообщаем сенаторам и депутатам Многонациональной законодательной ассамблеи, что 23 очередное заседание, созванное на 18:30 (01:30 мск среды, 20 ноября) 19 ноября, будут перенесено для того, чтобы способствовать созданию обстановки, способствующей установлению диалога и умиротворению ситуации в стране", - говорится в документе.

Законодатели из партии "Движение к социализму", которой принадлежит большинство в обеих палатах парламента, созвали заседание в понедельник. Одной из тем обсуждения должен был стать созыв новых выборов главы государства.

Теги
БоливияКопач, ЕваПолитический кризис в Боливии
Реклама на ТАСС
Трамп: США увеличат контингент в Саудовской Аравии до трех тыс. военных в ближайшие недели
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС