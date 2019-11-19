Парламент Боливии перенес заседание, созванное для обсуждения политического кризиса

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 ноября. /ТАСС/. Председатель Палаты сенаторов парламента Боливии Ева Копа приняла решение перенести заседание, созванное для обсуждения политического кризиса в стране. Об этом говорится в заявлении спикера, опубликованном во вторник.

Почему никто пока не смог успокоить волнения в этой стране

Боливия без Моралеса. Почему никто пока не смог успокоить волнения в этой стране

"Сообщаем сенаторам и депутатам Многонациональной законодательной ассамблеи, что 23 очередное заседание, созванное на 18:30 (01:30 мск среды, 20 ноября) 19 ноября, будут перенесено для того, чтобы способствовать созданию обстановки, способствующей установлению диалога и умиротворению ситуации в стране", - говорится в документе.

Законодатели из партии "Движение к социализму", которой принадлежит большинство в обеих палатах парламента, созвали заседание в понедельник. Одной из тем обсуждения должен был стать созыв новых выборов главы государства.