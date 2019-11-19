Президент Швейцарии посетит с визитом Россию 21 ноября

ЖЕНЕВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент Швейцарии Ули Маурер посетит на этой неделе с визитом Россию, где 21 ноября проведет переговоры о ситуации на Украине, Южном Кавказе и в Сирии. Об этом сообщило во вторник швейцарское правительство на своем сайте.

Отмечается, что на 21 ноября намечена встреча с президентом России Владимиром Путиным. "Речь пойдет о конфликтах на востоке Украины, Южном Кавказе и в Сирии, а также о действиях Швейцарии в пользу мира в этих регионах", - указывает правительство. Оно напоминает, что с марта 2009 года Швейцария представляет интересы России в Грузии и Грузии в России.

"На повестке дня будет находиться также развитие экономических отношений", - говорится в сообщении. Намечена встреча Ули Маурера с российским премьером Дмитрием Медведевым, а также с представителями швейцарских деловых кругов.

Пресс-служба Кремля также сообщила во вторник о рабочем визите Ули Маурера и о его переговорах с Владимиром Путиным. "Будут обсуждены ключевые вопросы дальнейшего развития российско-швейцарского сотрудничества, а также некоторые актуальные темы международной повестки дня", - говорится в сообщении.

После поездки в Москву президент Швейцарии нанесет визит в Казахстан.