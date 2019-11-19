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Республиканцы призывают прояснить масштабы вмешательства Киева в выборы в США в 2016 году

Представителей Конгресса США Девин Нуньес назвал СМИ "марионетками" демократов и обвинил их в необъективности в освещении темы импичмента

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Старший республиканец специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Девин Нуньес (от штата Калифорния) во вторник призвал демократов и СМИ прояснить масштабы вмешательства Украины в президентские выборы в США в 2016 году.

В ходе слушаний, проходящих в спецкомитете в рамках процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа, Нуньес выделил ряд вопросов, искать ответы на которые, по его мнению, не хотят ни представители Демократической партии, ни средства массовой информации. "Мой второй вопрос - каковы были масштабы [направленного] против кампании Трампа вмешательства Украины в выборы. В ходе этих показаний и слушаний республиканцы выступали в поддержку многочисленных признаков украинского вмешательства в выборы в 2016 году, целью которого было помешать кампании Трампа", - сказал Нуньес.

Еще один из вопросов, упомянутых законодателем, касается "масштабов предварительных договоренностей демократов с осведомителем", написавшем жалобу на Трампа из-за его июльского телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. "СМИ присоединились к демократам, отвергая важность перекрестного допроса этого ключевого свидетеля, теперь, когда осведомитель успешно дал импульс [началу процедуры] импичмента, он исчез из этой истории, как будто демократы поместили информатора в свою собственную программу защиты свидетелей", - пояснил сенатор.

Он также назвал СМИ "марионетками" демократов и обвинил их в необъективности в освещении темы импичмента и в своем отношении к президенту США в целом. "Не было никакой объективности или справедливости в российских историях СМИ (публикациях о якобы имевшихся связях Трампа с российским правительством - прим. ТАСС), только лихорадочное стремление опорочить и убрать [от власти] президента, который отказывается притворяться, что СМИ как-то отличаются от того, чем они на самом деле являются, - марионетками Демократической партии", - сказал республиканец.

Импичмент

Как считают политические оппоненты Трампа, он пытался убедить Зеленского в ходе телефонного разговора начать разбирательство по поводу деятельности Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена - на Украине в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму этой июльской беседы. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена. Минюст США не нашел в содержании разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

Джозеф Байден сейчас входит в число наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, глава Белого дома, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в стремлении дискредитировать Байдена.

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