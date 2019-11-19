Медведчук обвинил Европу в намерении отобрать украинские земли

"Даже сегодня такой показатель, например, количество земли на гражданина на Украине составляет 0,9 га, а в Европе средний показатель - 0,44 га. То есть у нас 90 соток, у них 44. Это что означает? Что там земли не хватает, но вот она есть рядом, а Украина - это же Европа. Более того, Украина - центр Европы, давайте заберем эту землю", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

Кроме того, Медведчук подчеркнул, что партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" имеет несколько тысяч поправок к закону об открытии рынка земли на Украине. "У нашей фракции, например, несколько тысяч поправок к этому законопроекту, с этим придется считаться, - сказал Медведчук. - Мы отстаиваем интересы людей, мы защищаем их интересы, в данном случае в вопросах земли. И мы будем делать все для того, чтобы эти интересы защитить".