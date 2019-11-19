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Палата представителей Конгресса США продлила финансирование правительства до 20 декабря

До четверга Сенат должен одобрить, а американский лидер подписать соответствующий документ

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США одобрила во вторник резолюцию о временном финансировании федерального правительства до 21 ноября. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты американского законодательного органа.

На данный момент действует одобренная законодателями и подписанная президентом США Дональдом Трампом резолюция, которая обеспечивает финансирование федерального правительства до 21 ноября. До четверга Сенат Конгресса должен одобрить продление финансирования правительства, а американский лидер подписать соответствующий документ.

В случае непринятия бюджета США грозит новая приостановка работы правительства. В последний раз это произошло 22 декабря 2018 года, в результате чего госслужащие ушли в вынужденный отпуск на рекордные 35 дней. Трамп и республиканцы добивались тогда включения в госбюджет на 2019 финансовый год (завершился 30 сентября) более $5,7 млрд на сооружение стены на границе с Мексикой.

Контролирующие Сенат однопартийцы президента выступают и за увеличение расходов на оборону, при этом хотят урезать выделение средств на образование, здравоохранение и помощь иностранным государствам. В то же время имеющие большинство в Палате представителей демократы считают, что вместо возведения стены финансирование лучше направить на внутренние программы. Таким образом, законодателям необходимо будет прийти к компромиссу, чтобы принять окончательный бюджет на уже нынешний 2020 финансовый год.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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