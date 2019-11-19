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Сейм Польши утвердил обновленное правительство во главе с премьером Моравецким

Кабинет будет состоять из 20 ведомств

ВАРШАВА, 19 ноября. /ТАСС/. Сейм (нижняя палата парламента) Польши во вторник проголосовал за утверждение сформированного после состоявшихся 13 октября очередных парламентских выборов правительства республики во главе с премьер-министром Матеушем Моравецким. Доверие обновленному кабмину выразили 237 депутатов, против высказались 214.

Новый кабинет будет состоять из 20 ведомств. Ключевые посты сохранили министры, занимавшие их в прошлом правительстве. Оборонным ведомством продолжит руководить Мариуш Блащак, во главе МИД останется Яцек Чапутович, министром культуры и национального наследия по-прежнему будет Петр Глиньский, а министром юстиции и генеральным прокурором Збигнев Зёбро.

Среди главных новшеств - устранение министерства энергетики и появление трех новых ведомств: министерства по контролю за государственными активами, министерства климата и министерства управления фондами и региональной политики. Кроме этого, из ведения МИД исключены вопросы взаимодействия с европейскими институтами и отношений с ЕС, которыми будет заниматься в правительстве Конрад Шиманьский, занимая соответствующую новосозданную министерскую должность.

Во вторник Моравецкий выступил в парламенте с программной речью. Он заявил, что его кабмин сделает ставку на экономическое развитие республики и рост благополучия граждан. Среди других приоритетов - вопросы обеспечения безопасности, активность на мировой арене и укрепление семейных ценностей. Предложил глава правительства внести изменения и в конституцию Польши, чтобы закрепить там гарантии принадлежности пенсионных накоплений гражданам.

В сфере международных отношений Моравецкий высказался за расширение, укрепление и развитие ЕС, сотрудничество с Великобританией после Brexit, взаимодействие в рамках Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия). США польский премьер назвал "мощнейшим союзником", напомнив, что благодаря усилиям президента страны Анджея Дуды и министра обороны Мариуша Блащака Вашингтон "принял решение о более чем десятикратном увеличении контингента войск США в Польше".

Теги
ПольшаМоравецкий, Матеуш
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