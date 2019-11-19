Нетаньяху призвал Ганца сформировать широкое правительство ради аннексии Иорданской долины

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал во вторник блок партий "Кахоль-Лаван" Бени Ганца и партию "Наш дом - Израиль" Авигдора Либермана создать с руководимой им партией "Ликуд" широкое правительство единства по итогам выборов 17 сентября для скорейшего продвижения законопроекта об аннексии Иорданской долины. Соответствующее заявление глава израильского кабмина опубликовал в Twitter во вторник перед началом встречи с Ганцем по вопросу формирования коалиции.

"Я призываю Ганца и Либермана сформировать правительство широкого единства, которое обеспечит Израилю безопасность и аннексию Иорданской долины", - написал Нетаньяху. Газета The Jerusalem Post сообщила, что премьер во вторник одобрил начало процедуры утверждения соответствующего законопроекта. Нетаньяху за неделю до состоявшихся 17 сентября парламентских выборов заявил, что в случае победы осуществит аннексию частей Западного берега в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря. На то, чтобы дать ход утверждению документа, по данным издания, он решился пойти после того, как изменилась позиция США в отношении незаконности еврейских поселений на палестинских территориях.

21 ноября в полночь (01:00 мск 21 ноября) истекает отведенный Ганцу законом срок в 28 дней на формирование правительственной коалиции. После выборов 17 сентября первым пытался создать кабинет Нетаньяху, но ему этого сделать не удалось, и он вернул мандат президенту страны Реувену Ривлину за два дня до истечения своего 28-дневного срока. В случае, если лидеру "Кахоль-Лаван" не удастся создать правительство, начнется предусмотренный законом период в 21 день, в течение которого любой из 120 депутатов Кнессета (парламента) сможет попытаться собрать подписи 61 парламентария за то, чтобы именно ему президент поручил сформировать коалицию. Если кандидат появится, ему предоставят две недели на попытку, если нет, то вторые подряд повторные выборы в Израиле будут назначены через 90 дней после истечения трехнедельного срока.

Госсекретарь США Майкл Помпео объявил в понедельник, что Вашингтон больше не считает, что еврейские поселения на Западном берегу Иордана нарушают международное право. В Израиле приветствовали это решение, а представители палестинской стороны заявили, что администрация США не уполномочена отменять международные резолюции, касающиеся поселений. В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить поселенческую деятельность Израиля на оккупированных палестинских территориях. Израильская сторона тогда же заявила, что не будет выполнять положения этого документа.