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Пятые общенациональные теледебаты демократов пройдут в Атланте

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Пятые общенациональные теледебаты претендентов на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии на выборах 2020 года пройдут в среду в Атланте (штат Джорджия). С 21:00 (05:00 мск 21 ноября) их будет транслировать телекомпания MSNBC (Эм-эс-эн-би-си). Впервые двухчасовые теледебаты будет вести группа журналистов телекомпании MSNBC и газеты "Вашингтон пост", в составе которой будут только женщины.

На сцену в зале киностудии Tyler Perry Studios ("Тейлор Перри Студиос") выйдут 10 участников: экс-вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, сенатор от Калифорнии Камала Харрис, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, бизнесмен Эндрю Янг, миллиардер Том Стейер, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар и член Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард. У каждого из них будет по 75 секунд для ответа на вопрос ведущих и 45 секунд на реплику в адрес оппонентов. Еще по 75 секунд им будет предоставлено для итоговых заявлений.

Ранее участвовавший в дебатах конгрессмен от Техаса Бето О'Рурк отказался от борьбы, а бывший министр жилищного строительства и городского развития в администрации Барака Обамы Джулиан Кастро не смог выполнить одно из условий Национального комитета Демократической партии для участия в теледебатах: он не сумел набрать по итогам четырех общенациональных опросов 3% голосов потенциальных избирателей или получить 5% поддержки по итогам двух опросов на территории отдельных штатов.

Перед самым началом теледебатов в лагерь претендентов явилось пополнение: о намерении участвовать в предвыборной гонке заявил 63-летний бывший губернатор штата Массачусетс Девал Патрик, а 77-летний миллиардер Майкл Блумберг, с 2002 по 2013 год занимавший пост мэра Нью-Йорка, подал документы не регистрацию на первичных выборах в штате Алабама. Однако ни тот, ни другой в нынешних теледебатах участвовать не будут.

Четверка лидеров определилась

На сцене "Тейлор Перри Студиос" центральные места займут претенденты, пользующиеся наибольшей популярностью среди избирателей-демократов - Джо Байден, Элизабет Уоррен, Берни Сандерс и Пит Буттеджадж. Согласно результатам последнего общенационального опроса, проведенного газетой "Зе Хилл" (The Hill) и исследовательской службой Харриса (Hill/Harris Poll), среди 449 потенциальных избирателей Байдена поддерживают 30%, Сандерса - 18%, Уоррен - 15%, Буттеджаджа - 7%. Поддержка остальных участников оказалась ниже уровня погрешности результатов опроса плюс-минус 4,6%.

Однако в штате Айова, где в феврале будущего года начнется процесс отбора кандидатов на национальные съезды партий, ситуация далеко не столь однозначна. По данным издающейся в Айове газеты "Де-Мойнc реджистер", наибольшей популярностью среди избирателей в штате пользуется Пит Буттеджадж: его готов поддержать каждый четвертый избиратель-демократ. Элизабет Уоррен получила поддержку 16% опрошенных, а Джо Байден и Берни Сандерс разделили третье-четвертое места с 15% голосов каждый. В штате Нью-Гэмпшир, где процесс отбора делегатов на съезды начнется через неделю после голосования в Айове, наибольшей поддержкой демократов пользуется Уоррен - 31%, Байдена поддерживают 22%, Сандерса - 20%, Буттеджаджа - 16%.

Комментируя ситуацию в лагере демократов, журнал "Роллинг стоун" в своей электронной версии отметил, что Байден, считавшийся с самого начала фаворитом, не укрепляет заметно свои позиции, Уоррен, которая в конце лета, казалось, взяла хороший старт в кампании, заметно потускнела, сенатору Сандерсу пока удается сохранять прежний уровень поддержки среди сторонников, а мэр города Саут-Бенд Буттеджадж резко набрал популярность. Камалу Харрис, Эми Клобушар и Эндрю Янга, которые выйдут на арену теледебатов, журнал считает "маргинальными кандидатами".

Журнал "Тайм" в свою очередь отметил, что на предстоящих теледебатах следует ожидать "жестких споров и острых вопросов", поскольку у претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии до первых собраний партийных активистов в штате Айова осталось всего 11 недель.

Кокусы в Айове, первичные выборы в Нью-Гэмпшире

Настроения избирателей в штате Айова исключительно важны для претендентов, поскольку в этом штате 3 февраля пройдут первые в стране кокусы - собрания партийных активистов, на которых будут избирать делегатов сначала на местные партконференции демократов и республиканцев, затем на конференции штата, а затем - на национальные съезды. В штате Нью-Гэмпшир 11 февраля пройдут первые в стране первичные выборы, которые отличаются от предвыборных собраний тем, что на них избираются делегаты сразу на национальный съезд. Еще одно отличие собраний партийных активистов от первичных выборов состоит в том, что первые организуются местными отделениями партий, а вторые - избирательными комиссиями отдельных штатов.

Имя соперника Дональда Трампа в борьбе за пост президента станет известно на национальном съезде Демократической партии, который пройдет 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой предвыборный съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

Выборы президента США состоятся во вторник, 3 ноября 2020 года.

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