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В США считают, что Иран заинтересован в покупке у РФ самолетов, танков и С-400

В докладе разведывательного управления Минобороны США говорится, что Иран уже проводит консультации относительно приобретения вооружений

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Разведывательное управление Министерства обороны (РУМО) США считает, что руководство Ирана заинтересовано в приобретении у России истребителей, танков, зенитных ракетных систем С-400 и береговых ракетных комплексов "Бастион". Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе данного управления.

По оценкам РУМО, руководство Ирана после снятия ограничений на продажу оружия этой стране в следующем году, вероятнее всего, попытается приобрести у России или Китая новые истребители и танки. В докладе констатируется, что Иран не может произвести указанную технику самостоятельно.

Согласно приведенным в докладе утверждениям, Иран уже проводит консультации относительно приобретения вооружений. В качестве поставщика "рассматривается преимущественно Россия, Китай - в меньшей степени". По оценкам РУМО, Иран, в частности, может приобрести у РФ истребители Су-30, учебно-тренировочные самолеты Як-130 и танки Т-90. Кроме того, Тегеран "проявлял интерес к покупке С-400 и комплексов "Бастион" у России", говорится в докладе.

По оценкам РУМО, Иран располагает средствами для "быстрой установки в Персидском заливе и Ормузском проливе" свыше 5 тыс. морских мин. Кроме того, в стране активно разрабатывают беспилотники, которые предназначены для нанесения ударов с воздуха, а также ракетные комплексы.

В докладе констатируется, что Иран из-за американских санкций может столкнуться с нехваткой средств на приобретение указанных вооружений и разработку собственных. Согласно приведенным официальным данным, оборонный бюджет страны в 2019 году составил около $20,7 долларов. По оценкам РУМО, официальные данные могут не отражать полной картины. В управлении отмечают, что на самом деле не вполне ясно, сколько именно Тегеран расходует на военные нужды и помощь союзникам.

Оружейное эмбарго

20 июля 2015 года СБ ООН единогласно принял резолюцию 2231 в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который ограничил атомные разработки Тегерана исключительно гражданскими целями. Резолюцией предусмотрено пятилетнее сохранение оружейного эмбарго и запрет на поставку в Иран технологий баллистических ракет в течение восьми лет.

Власти США ранее не раз заявляли о необходимости продления эмбарго на поставки оружия Ирану.

Отношения между США и Ираном резко обострились после одностороннего выхода Вашингтона из СВПД 8 мая 2018 года и восстановления против Тегерана режима американских экономических санкций, в том числе в сфере нефтяного экспорта. При этом президент США Дональд Трамп неоднократно утверждал, что готов к возобновлению диалога с иранскими властями. По его словам, Вашингтон заинтересован в замене СВПД на другой договор, который бы охватывал не только ядерную программу Ирана, но и широкий спектр других вопросов, включая ракетную программу Тегерана и его региональную политику.

Теги
СШАИранРоссияКитайТрамп, Дональд
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