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Лидер шотландских националистов призналась, что хотела бы оставить Джонсона в глухом лесу

Ни с ним, ни с лидером Партии Brexit Найджелом Фаражем Никола Стерджен не хотела бы провести день в джунглях

ЛОНДОН, 20 ноября. /ТАСС/. Лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен призналась, что хотела бы забыть премьер-министра Бориса Джонсона или лидера Партии Brexit Найджела Фаража в глухом лесу. Об этом она заявила во вторник в интервью телеканалу ITV.

В ответ на вопрос ведущей, с кем из нынешних политических лидеров Стерджен хотела бы провести день в джунглях, первый министр Шотландии сказала: "Должна ли я находиться там с ними или я могу оставить их, чтобы они ощутили на себе всю прелесть [джунглей]? Наверное, Найджел Фараж или Борис Джонсон. Я ни при каких условиях не хотела бы провести с ними какое-то время вместе".

Тот же вопрос ведущая задала Фаражу, интервью с которым шло вслед за общением со Стреджен. Лидер партии Brexit также упомянул Джонсона, но совершенно в ином ключе. "Я думаю, что это должен был бы быть Борис Джонсон, потому что ему нравится выпивать. Я сел бы с ним за бутылочкой чего-нибудь и был бы рад поговорить и выяснить, во что же он на самом деле верит", - сказал известный евроскептик.

Фараж не раз предлагал правящей Консервативной партии заключить союз перед намеченными на 12 декабря досрочными выборами в британский парламент, однако каждый раз получал отказ.

Теги
ВеликобританияДжонсон, Борис
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