Сенат Конгресса США одобрил законопроект по правам человека в Гонконге

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Сенат Конгресса США во вторник единогласно одобрил так называемый законопроект о демократии и правах человека в Гонконге, требующий от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривающий возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе. Трансляцию заседания Сената вел телеканал C-SPAN.

В октябре свою версию этого законопроекта уже одобрила Палата представителей Конгресса. Теперь обеим палатам предстоит согласовать единую версию текста, который поступит на подпись к президенту США.

Китайские власти ранее выразили США решительный протест в связи одобрением законопроекта нижней палатой американского законодательного органа. Внешнеполитическое ведомство КНР напомнило, что в случае, если соответствующая инициатива будет окончательно утверждена, Вашингтон автоматически нанесет удар по собственным интересам в Гонконге и на территории материкового Китая, подорвав тем самым китайско-американские отношения.

В начале лета в Гонконге начались массовые акции протеста против намерения властей принять законопроект об экстрадиции, позволявший выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв законопроекта, сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать антиправительственные выступления. Они сопровождаются насилием, блокированием дорог, поджогами и актами вандализма.