Глава МИД Британии обсудит в Брюсселе подготовку к саммиту НАТО в Лондоне

ЛОНДОН, 20 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб назвал заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел возможностью обсудить с партнерами по НАТО подготовку к декабрьскому саммиту альянса в Лондоне, а также вопросы совместной обороны, борьбы с терроризмом, гибридными угрозами. Об этом он заявил в преддверии намеченной на среду встречи в Брюсселе.

"Великобритания - один из основателей НАТО и играет ключевую роль в Североатлантическом альянсе на протяжении 70 лет. Сегодня у нас есть возможность поработать с нашими ближайшими союзниками над общими проблемами обороны и безопасности, включая гибридные угрозы и международный терроризм", - приводятся слова Рааба в коммюнике, распространенном Форин оффисом.

Он особенно обратил внимание на то, что главной темой встречи станет подготовка к саммиту военной организации, который пройдет 3-4 декабря в Лондоне. "Мы с нетерпением ожидаем, что Великобритания примет лидеров НАТО в декабре, что мы отметим 70-летие НАТО и обсудим, как еще больше укрепить Североатлантический альянс", - сказал Рааб.

Помимо подготовки к саммиту в Лондоне, члены НАТО, как ожидается, обсудят повышение военных расходов и ситуацию в Афганистане. Ожидается и принятие решения о признании космического пространства сферой оперативной деятельности НАТО наряду с сушей, морем, воздушным пространством и киберпространством.

Как информировали в Форин оффисе, в среду на полях заседания в Брюсселе у Рааба также запланированы переговоры с коллегами из Германии и Франции - Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом, соответственно. Среди заявленных тем для обсуждения совместные внешнеполитические задачи, в том числе последние действия Тегерана, противоречащие Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, и "эскалация насилия в Гонконге".