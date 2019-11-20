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В Сеуле сообщили, что хуситы отпустили захваченные ими в Красном море три судна и экипажи

Судна были захвачены 18 ноября

ТАСС, 20 ноября. Йеменские мятежники из движения "Ансар Аллах" (хуситы) отпустили три судна и находящихся на них 16 моряков, в том числе двух граждан Республики Корея, захваченные 18 ноября в южной части Красного моря. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении южнокорейского министерства иностранных дел.

В Сеуле отметили, что "моряки, в том числе граждане Южной Кореи, были благополучно отпущены спустя 45 часов после задержания". Южнокорейские граждане, указали в МИД, не пострадали и находятся в безопасности.

Во вторник агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейский МИД сообщило, что в минувшее воскресенье были захвачены три судна, два из которых принадлежат южнокорейской компании. На них находились в том числе два гражданина Республики Корея. Среди членов экипажей были четыре индонезийца, один литовец и девять граждан Шри-Ланки. Суда и экипажи были доставлены хуситами в порт йеменского города Ходейда.

Как позднее сообщил заместитель министра национальной обороны Южной Кореи Пак Джэ Мин, Сеул направил эсминец для спасения захваченных йеменскими хуситами заложников.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами, которые в настоящее время контролируют столицу страны Сану. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. К ней присоединились Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

Теги
БахрейнСуданИндонезияИорданияКувейтПакистанКатарШри-ЛанкаОАЭЙеменЛитваЕгипетСаудовская АравияРеспублика КореяМарокко
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