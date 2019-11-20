Власти Боливии разрешил дочери Эво Моралеса покинуть страну

ТАСС, 20 ноября. Власти Боливии приняли решение разрешить выехать из страны находящейся на территории посольства Мексики Эвалис Моралес Альварадо, которая является дочерью экс-главы государства Эво Моралеса. Об этом во вторник сообщил боливийский МИД.

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"МИД дал разрешение на безопасный выезд Эвалис Моралес Альварадо", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ведомства.

Также отмечается, что разрешение на выезд получила депутат Мария Иносента Понье Поичи.

В Боливии 20 октября состоялись президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, победу на них одержал занимавший на тот момент пост президента Эво Моралес. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает это решение. После оглашения результатов волеизъявления противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки.

Армия, оппозиция и профсоюзы потребовали от президента уйти в отставку. Моралес объявил о ней 10 ноября, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера, а также несколько министров и ряд парламентариев.

Моралес 12 ноября прибыл в Мексику, где ему было предоставлено политическое убежище. Позднее в тот же день второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес объявила, что берет на себя исполнение обязанностей президента. Сторонники Моралеса не признают ее полномочий.