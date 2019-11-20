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Обновлено 

LA Times: власти США не перевели Украине $35 млн из общего объема военной помощи

По данным газеты, Конгресс США осведомлен об этом и требует от представителей Пентагона разъяснений

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Украина не получила свыше $35 млн из общего объема американской военной помощи, выделение которой ранее приостанавливалось президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила во вторник газета Los Angeles Times.

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Ее журналисты ознакомились с документами Пентагона, из которых следует, что указанная сумма осталась на американских счетах. По каким причинам, пока не уточняется. По сведениям издания, члены Конгресса США осведомлены об этом и требуют от представителей американского военного ведомства разъяснений.

Как отмечает издание, в 2019 финансовом году США должны были выделить Украине не менее $250 млн по линии Пентагона и не менее $141 млн по линии Госдепартамента. Украинская сторона не получила $35,2 млн из общего объема средств, хотя 2019 финансовый год завершился 30 сентября. По информации газеты, данные средства были предназначены для приобретения на Украине некоторых вооружений, средств связи, а также на нужды, касающиеся военно-морских сил.

В публикации приводится комментарий официального представителя Пентагона Карлы Глисон. Она подтвердила, что Украина пока не получила помощи примерно на $36 млн, но не уточнила, почему это произошло. По ее словам, средства будут выделены "в течение нескольких недель".

По оценке издания, то обстоятельство, что Украина не получила финансовую помощь в полном объеме, может стать аргументом для демократов в рамках процедуры импичмента Трампа. Как констатируется в материале, представители администрации США ранее заявляли, что Киев получил всю помощь.

Скандал в Вашингтоне

В конце августа газета Politico сообщила, что Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине. Как отмечало издание, глава государства хотел убедиться, что деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов США. Позже Трамп объявил, что военное финансирование Украины разблокировано по просьбе сенатора-республиканца Роба Портмана и ряда других законодателей. При этом американский лидер охарактеризовал Украину времен президентства Петра Порошенко как страну с "колоссальной коррупцией".

В США в сентябре разгорелся серьезный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для объявления Палатой представителей Конгресса США, контролируемой демократами, о начале процедуры импичмента американского лидера. Как утверждают демократы, Трамп во время беседы пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Байден сейчас является одним из наиболее вероятных соперников Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, действующий глава американской администрации, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева в усилиях по дискредитации Байдена, чтобы переизбраться на второй срок. Президент Украины заявил, что Трамп не оказывал на него давления.

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