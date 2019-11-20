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Маас заявил, что НАТО следует адаптировать под современные вызовы

По мнению главы МИД Германии, "НАТО в последнее время столкнулась с испытаниями"

БЕРЛИН, 20 ноября. /ТАСС/. Североатлантический альянс столкнулся в последнее время с испытаниями на прочность; его следует адаптировать под актуальные реалии, чтобы он оставался эффективным. Об этом заявил в среду глава МИД ФРГ Хайко Маас перед вылетом в Брюссель, где пройдет заседание НАТО на уровне министров иностранных дел. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

"На протяжении 70 лет НАТО является страховкой для Европы. Чтобы так и оставалось, мы должны адаптировать альянс к нынешним вызовам и чаще брать политику безопасности под европейскую ответственность", - сказал министр.

По мнению Мааса, "НАТО в последнее время столкнулась с испытаниями", именно поэтому у глав МИД есть потребность в переговорах. В числе вопросов, которые будут обсуждаться на заседании, он назвал "будущее контроля над вооружениями, отношения с Россией и безопасность в космосе". "По всем темам мы нуждаемся в многостороннем сотрудничестве и активном содействии всех партнеров", - подчеркнул Маас.

Теги
БельгияСШАГерманияРоссияМаас, Хайко
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