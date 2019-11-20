Мэр Риги пообещал уйти в отставку, если не создаст новую коалицию

РИГА, 20 ноября. /ТАСС/. Мэр Риги Олег Буров надеется сформировать новую коалицию в городской думе, в противном случае обещает подать в отставку. Об этом он заявил в среду в интервью Латвийскому радио.

"Если не будет большинства, особенно перед принятием бюджета, я, конечно, сам покину пост [мэра Риги] и предложу внеочередные выборы", - сказал он.

Буров заявил, что смотрит "спокойно и прагматично" на то, что в правящей коалиции осталось 28 из 60 депутатов, однако намерен провести переговоры с представителями оппозиционных политических сил, чтобы получить стабильное большинство. По его словам, в конце ноября - начале декабря станет ясно, удастся ли сформировать такую коалицию.

Накануне Рижская дума большинством голосов приняла решение об отставке Вадима Баранника с поста вице-мэра латвийской столицы. Отставку Баранника, который представляет фракцию независимых депутатов, поддержали все присутствовавшие депутаты социал-демократической партии "Согласие", партии "Честь служить Риге", а также оппозиционных партий. Шесть независимых депутатов не участвовали в голосовании.

В свою очередь несколько оппозиционных депутатов парламента столицы Латвии заявили, что после отставки Баранника намерены добиваться роспуска думы. Для этой цели они намерены созвать три внеочередных заседания парламента, но не принимать в них участие. Назначенное на среду заседание Рижской думы было отменено мэром.

Как сообщает агентство LETA, по закону Рижская дума должна быть распущена, если на трех ее заседаниях подряд не будет кворума. В данный момент для кворума необходим 31 депутат, тогда как у правящей коалиции лишь 28 голосов.