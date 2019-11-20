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Посол КНР вызван в МИД Британии из-за сообщений о пытках бывшего сотрудника консульства

Ранее экс-сотрудник британского консульства в Гонконге Саймон Чэн рассказал, что китайская полиция подвергла его пыткам

ЛОНДОН, 20 ноября. /ТАСС/. МИД Соединенного Королевства вызвал посла КНР в Лондоне Лю Сяомина в связи с утверждениями экс-сотрудника британского консульства в Гонконге Саймона Чэна о том, что китайская полиция подвергла его пыткам. Об этом говорится в заявлении главы Форин оффиса Доминика Рааба, распространенном в среду его ведомством.

"Я вызвал китайского посла, чтобы высказать наше негодование в связи с жестоким и возмутительным обращением с Саймоном, которое является нарушением международных обязательств Китая. Как я ясно дал понять, мы ожидаем, что китайские власти проведут расследование и призовут к ответу тех, кто несет ответственность за произошедшее", - сказал Рааб.

В среду в интервью телеканалу Би-би-си Чэн заявил, что был в августе задержан сотрудниками китайской тайной полиции во время поездки на территорию материкового Китая. Он утверждал, что на протяжении двух недель его пытали, добиваясь информации об участниках массовых протестов в Гонконге и роли британского консульства в их организации.

В эфире телеканала Sky News Рааб подчеркнул, что те методы допроса, о которых Чэн рассказал в интервью Би-би-си, а также на своей странице в Facebook, бесспорно являются пытками, применение которых запрещено соответствующей конвенцией ООН, ратифицированной Китаем.

Ранее полиция города Шэньчжэнь сообщила в своем аккаунте в социальной сети Weibo, что бывший сотрудник британского консульства был задержан за нарушение китайского законодательства, при этом он "признался в совершении противозаконных действий".

Теги
ВеликобританияКитайРааб, Доминик
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