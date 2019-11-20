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Замглавы МИД Украины уходит в отставку из-за несогласия с линией Зеленского

Елена Зеркаль объяснила, что "не может противодействовать России, будучи дипломатом"

КИЕВ, 20 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль объявила о том, что уходит с отставку, которая может произойти на следующей неделе.

"На этой неделе я выполню свое последнее задание - проведу процессуальное слушание в Гааге по новому арбитражу, что касается наших военных кораблей, которые были задержаны год назад и удерживались Россией, и наших моряков. И все, как я и обещала [ - в отставку]", - заявила она, передает "24 Канал".

При этом Зеркаль дала понять, что причиной ее ухода является несогласие с политикой президента во внешнеполитической сфере, в частности в отношениях с РФ. "Я не могу противодействовать [России], будучи дипломатом, внутри Министерства иностранных дел, которое выполняет решения президента", - сказала Зеркаль, отвечая на вопрос ведущего, почему она не хочет остаться в МИДе, являющемся частью системы, которая может "оказать сопротивление России".

Елена Зеркаль заняла пост заместителя министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции еще в 2014 году указом премьера Арсения Яценюка. Она принимала участие во всех раундах переговоров по политической и экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС, представляла Украину с 6 марта по 9 марта 2017 года в Международном суде в Гааге, в ходе публичных слушаний обвиняя Россию в поддержке международного терроризма и нарушении прав человека на "оккупированных" и неконтролируемых территориях Украины.

После победы на выборах в этом году президента Владимира Зеленского он издал указ, которым назначил Елену Зеркаль заместителем главы офиса президента. Однако спустя несколько часов указ исчез с сайта президента, а сама Зеркаль объяснила, что не давала согласия на это назначение.

Теги
УкраинаРоссияЯценюк, Арсений ПетровичЗеленский, Владимир Александрович
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