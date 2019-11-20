"Наш дом - Израиль" не присоединится ни к Нетаньяху, ни к Ганцу в формировании коалиции

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 ноября. /ТАСС/. Глава партии "Наш дом - Израиль" (НДИ) Авигдор Либерман заявил в среду, что не войдет ни в правительство премьера Биньямина Нетаньяху, ни в коалицию его главного оппонента - лидера центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганца, чей 28-дневный срок для формирования кабинета по итогам выборов 17 сентября истекает через 10 часов. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления в Кнессете (парламенте страны) в среду после истечения выдвинутого им ультиматума к обоим политикам с призывом к формированию правительства единства.

"Один (Ганц - здесь и далее прим. ТАСС) отказался принять компромисс президента Реувена Ривлина, второй (Нетаньяху) не стал отказываться от своего правого мессианского блока (блок правых партий, поддерживающих премьера)", - заявил Либерман, высказывания которого цитирует газета The Times of Israel. "Мы (НДИ) не присоединимся ни к правительству узкого большинства, ни к правительству меньшинства, какое бы из этих правительств ни было, оно нежизнеспособно. Если нам придется идти на еще одни выборы, так это будет из-за отсутствия руководства", - добавил он.

21 ноября в полночь (01:00 мск 21 ноября) истекает отведенный Ганцу законом срок в 28 дней на формирование правительственной коалиции. После выборов 17 сентября первым пытался создать кабинет Нетаньяху, но ему этого сделать не удалось, после чего он вернул мандат президенту страны Реувену Ривлину за два дня до истечения своего 28-дневного срока. Если лидеру "Кахоль-Лаван" не удастся создать правительство, начнется предусмотренный законом период в 21 день, в течение которого любой из 120 депутатов Кнессета (парламента) сможет попытаться собрать подписи 61 парламентария за то, чтобы именно ему президент поручил сформировать коалицию.

Если этого никому так и не удастся сделать, то вторые подряд повторные выборы в Израиле будут назначены через 90 дней после истечения трехнедельного срока.