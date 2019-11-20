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В Загребе открылся съезд Европейской народной партии

Делегаты обсудят перспективы расширения Евросоюза, климатическую проблематику и молодежную политику

ЗАГРЕБ, 20 ноября. /ТАСС/. 24-й избирательный конгресс Европейской народной партии (ЕНП) начал свою работу в Загребе. Как сообщает в среду хорватское телевидение HRT, в съезде, основной повесткой которого является избрание нового председателя политического объединения, принимают участие около 2 тыс. делегатов из 40 стран, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель, избранный председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатели Евросовета и Еврокомиссии Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер.

Партийный съезд ЕНП рассчитан на два дня. Центральные мероприятия конгресса будут проходить в загребском комплексе "Арена". Делегаты также обсудят перспективы расширения Евросоюза за счет государств Западных Балкан и с учетом отказа Северной Македонии и Албании в начале переговоров о вступлении. Кроме того, будут затронуты климатическая проблематика и молодежная политика.

По прогнозам местных экспертов, очевидным фаворитом в гонке за пост лидера ЕНП является Дональд Туск, который с высокой долей вероятности сменит на этой должности Жозефа Доля, возглавлявшего партию с 2013 года.

Ожидается, что премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович на полях партийного съезда проведет встречи с Ангелой Меркель, Урсулой фон дер Ляйен и рядом других политиков.

Для обеспечения безопасности проведения крупного партийного съезда в Загребе усилено присутствие сотрудников правоохранительных органов. По данным МВД республики, привлечено более 500 полицейских, в том числе для особого регулирования дорожного движения в связи с прибытием высокопоставленных гостей.

Теги
Меркель, АнгелаАлбанияГерманияСеверная МакедонияХорватияТуск, ДональдЮнкер, Жан-КлодПленкович, АндрейФон дер Ляйен, Урсула
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