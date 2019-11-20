Польша внесла российского культуриста Константина Брюханова в список нежелательных лиц

ВАРШАВА, 20 ноября. /ТАСС/. Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши внесло российского культуриста Константина Брюханова в список нежелательных для пребывания в республике лиц. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.

По его словам, это решение связано с тем, что Брюханов, по данным польских спецслужб, придерживается неонацистских взглядов и состоит в контакте с неонацистскими движениями в Польше, продвигая эту идеологию на территории ЕС.

"По данным АВБ, он планировал использовать неонацистские организации в Польше для неправомерных действий на территории нашей страны", - указал Жарын.

"По мнению АВБ, неограниченное присутствие россиянина на территории Польши несет угрозу общественной безопасности и порядку, а также наносит ущерб интересам республики, в том числе международному имиджу государства", - цитирует слова Жарына Польское агентство печати.

Культурист Константин Брюханов чемпион России и Восточной Европы 2008 года, бронзовый призер турнира Мr. Universe 2008 года, вице-чемпион мира 2009 среди юниоров.