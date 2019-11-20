Зеленский планирует на саммите в Париже обсудить отвод войск по всей линии соприкосновения

КИЕВ, 20 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на предстоящем в Париже саммите "нормандской четверки" обсудить вопрос об отводе войск вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе.

Во время посещения в среду Станицы Луганской он отметил, что пока удалось развести войска только в трех районах, но добиться этого на всей территории - "это очень сложный вопрос". "Поэтому мы сейчас об этом пока не говорим. Мы будем говорить об этом на встрече "четверки", - сказал президент.

Зеленский указал, что до сих пор ни в Минске, ни на других встречах никто не говорил о том, а что будет, если договорились о прекращении огня, а огонь снова начался.

"Я хотел бы тоже об этом говорить и иметь результат", - подчеркнул он. "Нам надо добиться серьезного перемирия, серьезного прекращения огня, с понятными сроками и обязательствами", - отметил Владимир Зеленский.