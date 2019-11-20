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Земан считает, что НАТО следует сосредоточиться на борьбе с терроризмом

Альянс должен понять, какова его действительная роль в современном мире, заявил президент Чехии

ПРАГА, 20 ноября. /ТАСС/. НАТО должна сосредоточить свое внимание на борьбе с международным терроризмом. Об этом заявил в среду на совещании высшего командного состава Вооруженных сил Чехии президент республики Милош Земан, слова которого приводит Чешское радио.

"Североатлантический альянс должен сосредоточиться на борьбе с международным терроризмом, который является главным, если не единственным, врагом цивилизованных государств", - подчеркнул президент.

Земан считает, что НАТО ошибочно сосредоточилось на усилиях по устрашению потенциальных противников в военном конфликте с применением обычных вооружений. Это, по его словам, и привело блок к "клинической смерти", о чем недавно говорил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Если НАТО не желает находиться в состоянии клинической смерти, то организация должна стать несколько активнее и понять, какова ее действительная роль в современном мире", - сказал Земан.

Этой ролью, по его словам, является бескомпромиссная борьба с терроризмом. В этой связи чешский лидер отверг инициативы, направленные на вывод подразделений НАТО из Афганистана. Земан намерен потребовать сохранение их присутствия в этой стране на предстоящем в декабре саммите блока в Лондоне.

Участники командного совещания поддержали президента в вопросе необходимости сохранения присутствия НАТО в Афганистане.

Теги
Земан, МилошАфганистанЧехияФранцияМакрон, Эмманюэль
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