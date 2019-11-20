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Политический кризис в Боливии

И.о. главы Боливии в среду представит законопроект о проведении новых выборов президента

Этого решения ожидает вся страна, отметила Жанин Аньес

ТАСС, 20 ноября. Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес заявила в среду, что в ближайшие часы она направит в парламент законопроект о созыве внеочередных выборов главы государства.

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"Если будет на то воля Божья, сегодня в утренние часы мы объявим о созыве выборов, как того желает вся страна, мы поступим ответственно", - цитирует слова Аньес местное информационное агентство Agencia Boliviana de Información.

Политик добавила, что в соответствии с конституцией законопроект о проведении голосования будет направлен в Многонациональную законодательную ассамблею (парламент страны), большинство мест в котором занимают сторонники экс-президента страны Эво Моралеса. Если же документ не будет одобрен, то Аньес намерена объявить о созыве выборов посредством президентского указа. "Если ассамблея не позволит, мы найдем другие механизмы, но выборы в стране пройдут. Мы это гарантируем", - сказала она.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияПолитический кризис в Боливии
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